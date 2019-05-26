Almeda Abaizi ile Tolgahan Sayışman oğulları Efehan'ın yüzünü ilk kez gösterdi: Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an...
Tolgahan Sayışman, hayranlarının merakla beklediği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Sayışman çiftinin bebekleri geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmiş ve hayranları bu mutlu habere çok sevinmişti. Oğulları Efehan'ın ilk fotoğrafını geçtiğimiz günlerde paylaşan çift, bu defa ilk kez yüzünü gösterdi. İşte Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan!
26.05.2019 12:28
- Son Güncelleme: 26.05.2019 12:46
Almeda Abaizi ile Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz hafta oğulları Efehan'ı kucaklarına aldılar. Ünlü çiftin oğlu Efehan'ı merak edenler, bu gün ilk kez yüzünü gördü. Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan'ın fotoğrafını, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. İşte Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin oğlu Efehan ve diğer ünlü isimlerin çocukları...
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