Almeda Abaizi ile Tolgahan Sayışman oğulları Efehan'ın yüzünü ilk kez gösterdi: Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an...

Almeda Abaizi ile Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz hafta oğulları Efehan'ı kucaklarına aldılar. Ünlü çiftin oğlu Efehan'ı merak edenler, bu gün ilk kez yüzünü gördü. Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan'ın fotoğrafını, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. İşte Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin oğlu Efehan ve diğer ünlü isimlerin çocukları...