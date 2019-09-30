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Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den çok konuşulacak bir poz geldi. Geçtiğimiz aylarda oğulları Karan'ı kucaklarını alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk pozu sosyal medyayı salladı. İşte Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in o çok konuşulan pozu ve 30 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

30.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 30.09.2019 07:54
Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!

AŞK POZU
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, dün eşi Burak Özçivit ile olan selfiesini Instagram hesabında paylaştı.

Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!

Beş ay önce oğlu Karan kucağına alan Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı.

Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!

Mutlu çiftin karesine beğeni yağdı.

Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!

BALAYI YERİNE SEMİNER
Geçtiğimiz gün Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı, nikahtan iki gün sonra Kadınca Fest'e katıldı.

Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!

Nikah töreninde tüm aile büyüklerinin olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Şallı, kadınlara da şu tavsiyeyi verdi: "Her şeyden önce kendinize değer verin."

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