Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den çok konuşulacak bir poz geldi. Geçtiğimiz aylarda oğulları Karan'ı kucaklarını alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk pozu sosyal medyayı salladı. İşte Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in o çok konuşulan pozu ve 30 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
30.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 30.09.2019 07:54
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