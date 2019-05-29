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İzel’den eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında büyük itiraf: Beni pijamayla

İzel, 7 yıl aradan sonra yeni bir albümle müzik piyasasına döndü. Klip çekimleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İzel, bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl'ın albümü çıkarmasında büyük katkısı olduğundan bahsetti. Akçıl'ın kendisini pijamayla stüdyoya soktuğunu söyleyen İzel, "O vefası tam bir adamdır. Beni müziğe o döndürdü." dedi.

29.05.2019 13:14 - Son Güncelleme: 29.05.2019 13:14
İzel’den eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında büyük itiraf: Beni pijamayla

İzel, 'Kendiliğinden Olma' adlı albümdeki 'Saçmalık' isimli şarkısına klip çekti. Çekimlerde gazetecilerle konuşan ünlü popçu, "Aşkı bulunca evlenir misiniz?" sorusuna "Zaten her ilişkimde evleneceğimi zannettim, takılayım diye düşünmedim" diye yanıt verdi.

İzel’den eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında büyük itiraf: Beni pijamayla

ÇOK VEFALI

Yedi yıl sonra müziğe dönen İzel, en büyük desteği eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan gördüğünü söyledi: "Baktı ki olmayacak, beni pijamamla stüdyoya götürdü. Vefasını gösterdi. Beni müziğe döndürdü diyebiliriz."

İzel’den eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında büyük itiraf: Beni pijamayla

İzel'in yaptığı açıklamalar sonra gündeme gelen ikili bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündemine düşmüştü. Aradan geçen zamanda yakın iki arkadaş olan İzel ve Sinan Akçıl'ın sevenleri ise ikilinin hayatı hakkında detayları merak etmeye başladı. Özel hayatları sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan İzel ve Sinan Akçıl boylarıyla olay oldu.

İzel’den eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında büyük itiraf: Beni pijamayla

Avlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray boyuyla gündem oldu. Sevenlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Avlu oyuncusu Ceren Moray, son bölümün ardından oyunculuğu ile konuşuldu. Avlu oyuncusunun usta oyuncusu Ceren Moray, ortaya çıkan gerçeklerle şaşırttı. Özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray, boyuyla olay oldu.

İzel’den eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında büyük itiraf: Beni pijamayla

SALİH BADEMCİ - 179 CM

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