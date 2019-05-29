İzel’den eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında büyük itiraf: Beni pijamayla

İzel'in yaptığı açıklamalar sonra gündeme gelen ikili bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündemine düşmüştü. Aradan geçen zamanda yakın iki arkadaş olan İzel ve Sinan Akçıl'ın sevenleri ise ikilinin hayatı hakkında detayları merak etmeye başladı. Özel hayatları sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan İzel ve Sinan Akçıl boylarıyla olay oldu.