İzel’den eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında büyük itiraf: Beni pijamayla
İzel, 7 yıl aradan sonra yeni bir albümle müzik piyasasına döndü. Klip çekimleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İzel, bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl'ın albümü çıkarmasında büyük katkısı olduğundan bahsetti. Akçıl'ın kendisini pijamayla stüdyoya soktuğunu söyleyen İzel, "O vefası tam bir adamdır. Beni müziğe o döndürdü." dedi.
İzel'in yaptığı açıklamalar sonra gündeme gelen ikili bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündemine düşmüştü. Aradan geçen zamanda yakın iki arkadaş olan İzel ve Sinan Akçıl'ın sevenleri ise ikilinin hayatı hakkında detayları merak etmeye başladı. Özel hayatları sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan İzel ve Sinan Akçıl boylarıyla olay oldu.
Avlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray boyuyla gündem oldu. Sevenlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Avlu oyuncusu Ceren Moray, son bölümün ardından oyunculuğu ile konuşuldu. Avlu oyuncusunun usta oyuncusu Ceren Moray, ortaya çıkan gerçeklerle şaşırttı. Özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray, boyuyla olay oldu.