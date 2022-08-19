Didem Sarı küplere bindi! Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi’ye isyan etti! Bir annenin feryadıdır bu diyerek....
Didem Sarı, 12 yıllık eski eşi İzzet Antebi'nin kendisine açtığı 'tehdit' davasını duyunca küplere bindi. Sosyetik güzel, "Bir annenin feryadıdır bu" diyerek yaptığı açıklamasında Antebi'nin kendisine iki çocuğunu göstermediğini iddia etti.
19.08.2022 07:14 - Son Güncelleme: 19.08.2022 07:14
Sarı'nın şimdiki sevgilisi Kayacan Akarsu tarafından darp edildiğini iddia eden sosyetik iş insanı, bu sefer de eski eşi ve Akarsu hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle tekrardan mahkemeye başvurdu.