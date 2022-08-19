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Haberler Saklambaç Didem Sarı küplere bindi! Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi’ye isyan etti! Bir annenin feryadıdır bu diyerek....

Didem Sarı küplere bindi! Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi’ye isyan etti! Bir annenin feryadıdır bu diyerek....

Didem Sarı, 12 yıllık eski eşi İzzet Antebi'nin kendisine açtığı 'tehdit' davasını duyunca küplere bindi. Sosyetik güzel, "Bir annenin feryadıdır bu" diyerek yaptığı açıklamasında Antebi'nin kendisine iki çocuğunu göstermediğini iddia etti.

19.08.2022 07:14 - Son Güncelleme: 19.08.2022 07:14
Didem Sarı küplere bindi! Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi’ye isyan etti! Bir annenin feryadıdır bu diyerek....

12 yıllık evliliklerini Mayıs ayında bitiren Didem Sarı ve İzzet Antebi arasında sular durulmuyor.

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Didem Sarı küplere bindi! Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi’ye isyan etti! Bir annenin feryadıdır bu diyerek....

Sarı'nın şimdiki sevgilisi Kayacan Akarsu tarafından darp edildiğini iddia eden sosyetik iş insanı, bu sefer de eski eşi ve Akarsu hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle tekrardan mahkemeye başvurdu.

Didem Sarı küplere bindi! Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi’ye isyan etti! Bir annenin feryadıdır bu diyerek....

Mahkemeye ses kayıtlarıyla giden iş insanı "2 Ağustos'ta 02.00 sularında eski eşim arayıp 'Senin yediğin o dayak var ya onun daha beteri gelecek. Sen o velayeti rüyanda görürsün' dedi.

Didem Sarı küplere bindi! Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi’ye isyan etti! Bir annenin feryadıdır bu diyerek....

Sonrasında sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunmaya devam etti" iddiasında bulundu.

Didem Sarı küplere bindi! Tuvana Türkay ile aşk yaşayan İzzet Antebi’ye isyan etti! Bir annenin feryadıdır bu diyerek....

Bunun üzerine gözlerin çevrildiği Didem Sarı ise dün sosyal medya hesabından isyan etti.

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