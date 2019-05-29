Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası şaşırttı! Kardeşlerin benzerliği çok konuşuldu
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan İrem Helvacıoğlu adından söz ettiriyor. Özel hayatı merak edilen İrem Helvacıoğlu'nun ablasının fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Kardeşlerin benzerliği şaşılacak cinsten. İşte İrem Helvacıoğlu'nun çok merak edilen ablası...
29.05.2019 17:56
- Son Güncelleme: 29.05.2019 18:10
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