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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası şaşırttı! Kardeşlerin benzerliği çok konuşuldu

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan İrem Helvacıoğlu adından söz ettiriyor. Özel hayatı merak edilen İrem Helvacıoğlu'nun ablasının fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Kardeşlerin benzerliği şaşılacak cinsten. İşte İrem Helvacıoğlu'nun çok merak edilen ablası...

29.05.2019 17:56 - Son Güncelleme: 29.05.2019 18:10
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası şaşırttı! Kardeşlerin benzerliği çok konuşuldu

Ailesi ile fotoğraf paylaşan ancak yaşantısını gözler önünde yaşamayan İrem Helvacıoğlu'nun kendisine çok benzeyen bir ablası olduğunu biliyor muydunuz?

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası şaşırttı! Kardeşlerin benzerliği çok konuşuldu

İntizar - Yıldız Tilbe

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası şaşırttı! Kardeşlerin benzerliği çok konuşuldu

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası şaşırttı! Kardeşlerin benzerliği çok konuşuldu

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası şaşırttı! Kardeşlerin benzerliği çok konuşuldu

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