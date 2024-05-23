Cannes Film Festivali’nde Hadise göz kamaştırdı! Pembe ceketinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombininin fiyatı tam tamına...

Türk güzellerin çok konuşulduğu Cannes Film Festivali'nde Hadise de boy gösterdi. Kırmızı halıda yürüyen Hadise'nin pembe ceketinin fiyatı 180 bin TL, takıları ise yaklaşık 3 milyon TL değerindeydi. Hadise'yi bazıları tarzını beğense de bazıları da kıyafetini çok açık buldu.