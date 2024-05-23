PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Galerileri

Cannes Film Festivali’nde Hadise göz kamaştırdı! Pembe ceketinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombininin fiyatı tam tamına...

Türk güzellerin çok konuşulduğu Cannes Film Festivali'nde Hadise de boy gösterdi. Kırmızı halıda yürüyen Hadise'nin pembe ceketinin fiyatı 180 bin TL, takıları ise yaklaşık 3 milyon TL değerindeydi. Hadise'yi bazıları tarzını beğense de bazıları da kıyafetini çok açık buldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 07:03 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:03
Cannes Film Festivali’nde Hadise göz kamaştırdı! Pembe ceketinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombininin fiyatı tam tamına... 1

İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Hande Erçel, Birce Akalay ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin ardından ünlü şarkıcı Hadise de katıldı.

Cannes Film Festivali’nde Hadise göz kamaştırdı! Pembe ceketinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombininin fiyatı tam tamına... 2

Hadise, gişe rekortmeni "Barbie" filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivalin kırmızı halısında boy gösterdi.

Cannes Film Festivali’nde Hadise göz kamaştırdı! Pembe ceketinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombininin fiyatı tam tamına... 3

Bir mücevher markasının özel davetlisi olarak Cannes'a giden Hadise pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Servet değerinde takılar takan güzel popçunun; yüzük, kolye ve küpelerden oluşan takılarının değerinin ise yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA