Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl: Keşke bu kadar hızlı evlenmeseydik...

SİNAN AKÇIL'IN EVLİLİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI!

- Birbirimize aşık olduk, apar topar evlendik. Fırtınalı bir hayatım vardı, güzel bir meltemle dindirmeye karar verdik.

- Arkadaşken Burcu'yu daha az görüyordum böyle daha iyi oldu.