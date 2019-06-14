Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl: Keşke bu kadar hızlı evlenmeseydik...
Sinan Akçıl, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde problem yaşadığı konuşulan Akçıl, özel hayatıyla ilgili çok özel bilgiler paylaştı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıralı boşanıyor mu? sorularına ilk kez yanıt veren Sinan Akçıl, "Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik." düşüncesine girdiklerini ifade etti.
14.06.2019 11:52
- Son Güncelleme: 14.06.2019 12:04
DİĞER GALERİLER