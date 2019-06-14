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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl: Keşke bu kadar hızlı evlenmeseydik...

Sinan Akçıl, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde problem yaşadığı konuşulan Akçıl, özel hayatıyla ilgili çok özel bilgiler paylaştı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıralı boşanıyor mu? sorularına ilk kez yanıt veren Sinan Akçıl, "Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik." düşüncesine girdiklerini ifade etti.

14.06.2019 11:52 - Son Güncelleme: 14.06.2019 12:04
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl: Keşke bu kadar hızlı evlenmeseydik...

Sinan Akçıl, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. 1 Ocak tarihinde Burcu Kıratlı ile Amsterdam'da dünyaevine giren Sinan Akçıl, son dönemlerde hızla yayılanan boşanma dedikodularına ilk kez yanıt verdi. İşte Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı ile evliliğine dair çok özel bilgiler...

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl: Keşke bu kadar hızlı evlenmeseydik...

SİNAN AKÇIL'IN EVLİLİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI!

- Birbirimize aşık olduk, apar topar evlendik. Fırtınalı bir hayatım vardı, güzel bir meltemle dindirmeye karar verdik.

- Arkadaşken Burcu'yu daha az görüyordum böyle daha iyi oldu.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl: Keşke bu kadar hızlı evlenmeseydik...

"KEŞKE BU KADAR HIZLI EVLENMESEYDİK"

- Gelinliği önceden görseydim birazcık karışabilirdim.

- Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik dedik.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl: Keşke bu kadar hızlı evlenmeseydik...

- Aramızdaki krizi atlattıktan sonra erken karar verdiğimi düşünmemeye başladım. İkimiz de birbirimizden kendi huylarımızdan feragat ettik.

- Krizler büyüdü ve patladı. Karşılıklı iki Arnavut inadı diyelim kriz için.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Sinan Akçıl: Keşke bu kadar hızlı evlenmeseydik...

- Hadise hakkındaki iddia tamamen yalan. O söylenilen ismi kafasına takmasın. Ben kimseyi Burcu kadar sevmedim kendisi de biliyor. Hadise yüzünden kavga ettiğimiz doğru değil.

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