Buğra Gülsoy: '8. Gün' için özel dövüş dersleri aldım

Yarın atv'de başlayacak olan '8. Gün' adlı dizide 'Ozan' karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, dizinin klişeleri yıkan senaryosunu çok sevdiğini söyleyerek rolüne nasıl hazırlandığını anlattı: 'Ozan' ikinci bölümden sonra büyük bir aksiyonun içine girecek. Bu yüzden özel eğitmenlerden dövüş dersleri aldım



Bu sezon üç filmde birden yer alan Buğra Gülsoy, yarın atv'de başlayacak olan '8. Gün' adlı dizide de seyirci karşısına çıkacak. Gülsoy, senaryosunu yazdığı ve başrolünde rol aldığı 'Acı Tatlı Ekşi' ve başrolünde yer aldığı 'Cebimdeki Yabancı' filmlerinden sonra Serhat Teoman'la birlikte yazıp yönettiği 'Mahalle' filmiyle de adından bahsettiriyor. Gülsoy ile hem yeni dizisini, hem de geçtiğimiz hafta gösterime giren filmi 'Mahalle'yi konuştuk...