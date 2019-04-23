Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Söz dizisinde Feyzullah Altıparmak karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden. Aytaç Şaşmaz'ın en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.