Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş
Söz dizisinde canlandırdığı Feyzullah Altıparmak karakteri ile yıldızı parladı 25 yaşındaki oyun Aytaç Şaşmaz'ın. Gerek oyunculuğu gerek yakışıklılığı ile de sosyal medyada adından bolca söz ettiriyor. Ancak Aytaç Şaşmaz'ın bu kadar dikkat çekmesinin bir başka nedeni daha var. O da kardeşi! Aytaç Şaşmaz'ın en az kendisi kadar ünlü kardeşinin kim olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.
23.04.2019 17:54
- Son Güncelleme: 23.04.2019 18:01
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