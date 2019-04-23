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Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Söz dizisinde canlandırdığı Feyzullah Altıparmak karakteri ile yıldızı parladı 25 yaşındaki oyun Aytaç Şaşmaz'ın. Gerek oyunculuğu gerek yakışıklılığı ile de sosyal medyada adından bolca söz ettiriyor. Ancak Aytaç Şaşmaz'ın bu kadar dikkat çekmesinin bir başka nedeni daha var. O da kardeşi! Aytaç Şaşmaz'ın en az kendisi kadar ünlü kardeşinin kim olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

23.04.2019 17:54 - Son Güncelleme: 23.04.2019 18:01
Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Söz dizisinde Feyzullah Altıparmak karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden. Aytaç Şaşmaz'ın en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

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