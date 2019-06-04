Bir zamanlara damga vurmuşlardı! Son hallerini görünce çok şaşıracaksınız
Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızları şimdi ne yapıyor... Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği Sonnur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Arzu Oş, uzun bir sürenin ardından görüntülendi. Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinde Fırıncı Nusret'in kızı Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. İşte o şaşırtan değişim...
04.06.2019 22:25
- Son Güncelleme: 04.06.2019 22:25
Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide Fırıncı Nusret'in kızı olan ve 'Bedava yaptık koş koş koş' cümlesini akıllara kazıyan Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.
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