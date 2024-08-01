Bir dönem Mert Fırat ile aşk yaşayan Hande Doğandemir'in yüzü gülmüyor! Profesyonel destek almaya başladı

Aşktan yana yüzü gülmeyen ve özel hayatında inişli-çıkışlı bir dönemden geçen güzel oyuncu Hande Doğandemir, bu konuda profesyonel destek almaya başladı.
Ekranların güzel yüzü Hande Doğandemir, dizi ve filmlerdeki başarısını bir türlü özel hayatına yansıtamayan isimler arasında yer alıyor.
Doğandemir, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yeni bir birliktelik yaşadığı mesajı vermişti.
Ünlü oyuncu, kalp şeklinde bir kek fotoğrafına, "Geldi benimki" notunu düşmüştü. Doğandemir, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıklamasa da o kişinin 2010'de Şebnem Bozoklu ile evlenip 2016'da ayrıldığı mimar Emre İzer olduğu öğrenilmişti.