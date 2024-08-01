Bir dönem Mert Fırat ile aşk yaşayan Hande Doğandemir'in yüzü gülmüyor! Profesyonel destek almaya başladı

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Ünlü oyuncu, kalp şeklinde bir kek fotoğrafına, "Geldi benimki" notunu düşmüştü. Doğandemir, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıklamasa da o kişinin 2010'de Şebnem Bozoklu ile evlenip 2016'da ayrıldığı mimar Emre İzer olduğu öğrenilmişti.

