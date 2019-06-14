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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkındaki şaşırtıcı gerçek! Meğer sarışın güzel...

Banu Alkan hakkındaki bu gerçeği belki de bilmiyordunuz! Öğrenenleri çok şaşırtıyor. Sarı saçları ve kendine has kahkahalarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Banu Alkan. Afrodit lakaplı güzel oyuncu Türk sinemasındaki en iddialı ve çekici yıldızların başında geliyordu. Banu Alkan hakkındaki bu gerçekten ise birçoğumuzun haberi yok. Aslında sarışın güzel hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 60 yaşındaki Banu Alkan memleketiyle şaşırttı

14.06.2019 21:22 - Son Güncelleme: 14.06.2019 21:30
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkındaki şaşırtıcı gerçek! Meğer sarışın güzel...

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 60 yaşındaki Banu Alkan memleketiyle şaşırttı. İşte ünlü isimlerin memleketleri...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkındaki şaşırtıcı gerçek! Meğer sarışın güzel...

Türkan Şoray - İstanbul

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkındaki şaşırtıcı gerçek! Meğer sarışın güzel...

Kadir İnanır - Ordu

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkındaki şaşırtıcı gerçek! Meğer sarışın güzel...

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkındaki şaşırtıcı gerçek! Meğer sarışın güzel...

Banu Alkan - Dubrovnik, Yugoslavya

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