Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkındaki şaşırtıcı gerçek! Meğer sarışın güzel...

Banu Alkan hakkındaki bu gerçeği belki de bilmiyordunuz! Öğrenenleri çok şaşırtıyor. Sarı saçları ve kendine has kahkahalarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Banu Alkan. Afrodit lakaplı güzel oyuncu Türk sinemasındaki en iddialı ve çekici yıldızların başında geliyordu. Banu Alkan hakkındaki bu gerçekten ise birçoğumuzun haberi yok. Aslında sarışın güzel hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 60 yaşındaki Banu Alkan memleketiyle şaşırttı

14.06.2019 21:22 - Son Güncelleme: 14.06.2019 21:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





