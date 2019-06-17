Burcu Esmersoy'a eşi Berk Suyabatmaz'dan romantik jest: Başladığı yerdeyiz

Burcu Esmersoy'a iş insanı eşi Berk Suyabatmaz'dan romantik jest geldi. Suyabatmaz, güzel eşini 2017'de aşklarının başladığı Bodrum'a götürdü. Suyabatmaz, Esmersoy'la iki yıl önceki gibi kiraladığı Cobra King adlı guletle Ege'ye açıldı. Eşiyle Bodrum tatilinde aşk tazeleyen Suyabatmaz, 5 kamaralı 34 metrelik guletin günlük kirası için de 3 bin 750 euro yani yaklaşık 25 bin lira ödedi.

17.06.2019 14:33 - Son Güncelleme: 17.06.2019 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





