Burcu Esmersoy'a eşi Berk Suyabatmaz'dan romantik jest: Başladığı yerdeyiz
Burcu Esmersoy'a iş insanı eşi Berk Suyabatmaz'dan romantik jest geldi. Suyabatmaz, güzel eşini 2017'de aşklarının başladığı Bodrum'a götürdü. Suyabatmaz, Esmersoy'la iki yıl önceki gibi kiraladığı Cobra King adlı guletle Ege'ye açıldı. Eşiyle Bodrum tatilinde aşk tazeleyen Suyabatmaz, 5 kamaralı 34 metrelik guletin günlük kirası için de 3 bin 750 euro yani yaklaşık 25 bin lira ödedi.
17.06.2019 14:33
- Son Güncelleme: 17.06.2019 14:33
AŞKLARININ BAŞLADIĞI YERDELER!
Burcu Esmersoy'un kalbini, 2017'de çıktıkları Bodrum tatilinde çalan Berk Suyabatmaz romantik çıktı. İş insanı geçen gün soluğu sunucu eşiyle aşklarının başladığı yerde aldı.
Mayıs 2018'de New York'ta nikah masasına oturan ünlü çift, iki yıl önce olduğu gibi kiraladıkları Cobra King adlı gulet tekneyle Ege'de mavi tura çıktı.
GÜNLÜK KİRASI 25 BİN LİRA!
Eşiyle Bodrum tatilinde aşk tazeleyen Suyabatmaz, 5 kamaralı 34 metrelik guletin günlük kirası için de 3 bin 750 euro yani yaklaşık 25 bin lira ödedi.
Ege açıklarında deniz keyfi yapan ünlü çift, daha sonra soluğu geceliği bin 120 euro (7 bin 400 lira) olan Yalıçiftlik'teki Kempiski Otel'de aldı.
Burcu Esersoy, önceki gün Kempiski Otel'in plajında objektife yansıdı.