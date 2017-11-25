Bebeklerini yurt-dışında doğuran ünlüler

Sinema, müzik ve podyum dünyasının bazı ünlüleri çocuklarını ABD'de dünyaya getirmeyi tercih ediyor. Böylece minikler daha doğdukları gün 'Amerikan rüyasını" gerçekleştirip ABD pasaportuna sahip oluyorlar. İşte ünlülerin dünyaya gözlerini ABD'de açan çocukları.

DOĞUŞTAN AMERİKALI

Sinema, müzik ve podyum dünyasının bazı ünlüleri çocuklarını ABD'de dünyaya getirmeyi tercih ediyor. Böylece minikler daha doğdukları gün 'Amerikan rüyasını" gerçekleştirip ABD pasaportuna sahip oluyorlar. İşte ünlülerin dünyaya gözlerini ABD'de açan çocukları.