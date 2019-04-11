Esra Erol herkesi şoke etti! İşte Esra Erol'da programıyla izleyenlerinin karşısına çıkan Esra Erol'un yaşı

Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları...

11.04.2019 19:57 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





