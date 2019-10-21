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Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu

Hadise, yaptığı her hareket ve paylaşım ile hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan başarılı popçu, giydiği elbise ile olay oldu. Değeri 8 bin TL olan altın rengi elbisesiyle göz kamaştıran Hadise, dans şovlarıyla da ilgi odağıydı. İşte Hadise'nin çok konuşulan elbisesi ve 21 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

21.10.2019 07:59 - Son Güncelleme: 21.10.2019 07:59
Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu

Önceki, akşam Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne alan Hadise, yine tarzıyla olay oldu. Seksi şarkıcı, altın rengi The Atticco marka elbisesi ile her zamanki gibi göz kamaştırdı.

Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu

Hadise, bir ara sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'taki bir önceki konserinde kendisini dinleyen merhum Tarık Ünlüoğlu'nu da andı...

10 BİN TL'LİK SAHNE ŞIKLIĞI
Kıyafeti 8 bin TL olan Hadise'nin Fenty marka halka küpeleri de yaklaşık 2 bin 500 TL...

Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu

Hadise, dans şovlarıyla da ilgi odağıydı.

Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu

KALBİM BOMBOŞ
Önceki gün Nişantaşı'nda objektife takılan başarılı şarkıcı Linet, aşk hayatıyla ilgili konuştu: "Hayatta her şey kısmet. Kalbim boş ama aşka açığım."

Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu

YENİ ŞARKI MÜJDESİ
Önceki akşam Etiler My Cabaret'te sahne alan Çağlayan Topaloğlu, yeni projelerini müjdeledi. Genç şarkıcı, "Yakında çok iyi parça ile sessizliğimi bozacağım" dedi.

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