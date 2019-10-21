Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu
Hadise, yaptığı her hareket ve paylaşım ile hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan başarılı popçu, giydiği elbise ile olay oldu. Değeri 8 bin TL olan altın rengi elbisesiyle göz kamaştıran Hadise, dans şovlarıyla da ilgi odağıydı. İşte Hadise'nin çok konuşulan elbisesi ve 21 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
21.10.2019 07:59
- Son Güncelleme: 21.10.2019 07:59
DİĞER GALERİLER