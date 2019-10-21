Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu

Hadise, bir ara sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'taki bir önceki konserinde kendisini dinleyen merhum Tarık Ünlüoğlu'nu da andı...



10 BİN TL'LİK SAHNE ŞIKLIĞI

Kıyafeti 8 bin TL olan Hadise'nin Fenty marka halka küpeleri de yaklaşık 2 bin 500 TL...