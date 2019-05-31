Demet Akalın’dan herkesi şok eden hamilelik itirafı: 5 aylık...

Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın, "Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokak çocuklarıyla oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyen biri olarak kalmasın. Gerçekten herkes anne olmasın. Önceden ben çocuktan nefret ederdim. Uçağa falan bindiğimde çocuk olduğunda 'eyvah' derdim. Bu tip insanların elinden çocuk alınmalı. Bu çocuk büyüdüğünde ne olacak. O kadını bulsam boğazından tutasım var."