GaleriMagazin

Demet Akalın’dan herkesi şok eden hamilelik itirafı: 5 aylık...

Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın'ın, hamilelik süreciyle ilgili itirafı magazin gündemine damga vurdu. İşte Demet - Okan çiftinin hayatına dair çok özel bilgiler...

31.05.2019 13:56 - Son Güncelleme: 31.05.2019 13:56
Demet Akalın’dan herkesi şok eden hamilelik itirafı: 5 aylık...

Şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la birlikte canlı yayınlanan bir magazin programına katıldı.
Çift merak edilenleri anlattı. Zor bir hamilelik süreci geçirdiğini söyleyen Akalın'ın itirafı canlı yayına damga vurdu.

Demet Akalın’dan herkesi şok eden hamilelik itirafı: 5 aylık...

İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un açıklamalarından satır başları…

Demet Akalın’dan herkesi şok eden hamilelik itirafı: 5 aylık...

Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın, "Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokak çocuklarıyla oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyen biri olarak kalmasın. Gerçekten herkes anne olmasın. Önceden ben çocuktan nefret ederdim. Uçağa falan bindiğimde çocuk olduğunda 'eyvah' derdim. Bu tip insanların elinden çocuk alınmalı. Bu çocuk büyüdüğünde ne olacak. O kadını bulsam boğazından tutasım var."

Demet Akalın’dan herkesi şok eden hamilelik itirafı: 5 aylık...

"KENDİMİ ŞİŞLEMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Akalın, "Hira'ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm. Sağlıklı bir süreç yaşamadım. Ta ki doğup göğsüme koyana kadar. Hira'yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor. Hira'nın görüntüsü ben ama huylar hep baba.

Demet Akalın’dan herkesi şok eden hamilelik itirafı: 5 aylık...

6 aydır dadı yok. Baba ile beraber büyütüyoruz kızımızı artık. Milano'da 9 saat rötar yedik, çocuğun sesi çıkmadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı 'Çürük biri çıktı!'
İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı 'Çürük biri çıktı!'