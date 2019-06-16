Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık: Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı! Kerem Alışık kaç yaşında?

Kerem Alışık, Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programının Babalar Günü özel yayınına konuk oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Feke'lisi Kerem Alışık, programda babası Sadri Alışık'a olan özlemini anlattı. Ünlü oyuncu, "Sadri Alışık'ın babasıyım ve Sadri Alışık benim babam, ben içimi dökeceğim ama sonra beraber toplayalım olur mu?" diye yanıt vererek babası için yazdığı "Babam" şiirini okudu. Annesi Çolpan İlhan ve dayısı Attilâ İlhan'dan da bahseden Kerem Alışık böyle bir ailede büyümenin avantajlarını anlattı! Kerem Alışık'ın yaşı ise sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kerem Alışık kaç yaşında? İşte detaylar...

16.06.2019 13:13 - Son Güncelleme: 16.06.2019 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





