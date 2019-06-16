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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık: Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı! Kerem Alışık kaç yaşında?

Kerem Alışık, Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programının Babalar Günü özel yayınına konuk oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Feke'lisi Kerem Alışık, programda babası Sadri Alışık'a olan özlemini anlattı. Ünlü oyuncu, "Sadri Alışık'ın babasıyım ve Sadri Alışık benim babam, ben içimi dökeceğim ama sonra beraber toplayalım olur mu?" diye yanıt vererek babası için yazdığı "Babam" şiirini okudu. Annesi Çolpan İlhan ve dayısı Attilâ İlhan'dan da bahseden Kerem Alışık böyle bir ailede büyümenin avantajlarını anlattı! Kerem Alışık'ın yaşı ise sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kerem Alışık kaç yaşında? İşte detaylar...

16.06.2019 13:13 - Son Güncelleme: 16.06.2019 13:28
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık: Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı! Kerem Alışık kaç yaşında?

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında oyuncu, eğitmen ve şair Kerem Alışık'ı ağırladı. Alışık, programda babası Sadri Alışık'a olan özlemini anlattı. Alışık, sanatçı bir ailede büyümenin avantajlarını ve dezavantajlarını Hülya Koçyiğit'le paylaştı. Oyuncu, "Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı. Ailenin kahramanıysa annemdi. O, aynı zamanda arkadaşlarının da yanındaydı" dedi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ İZLE - TIKLA

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık: Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı! Kerem Alışık kaç yaşında?

BENSU SORAL

23 MART 1991

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık: Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı! Kerem Alışık kaç yaşında?

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık: Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı! Kerem Alışık kaç yaşında?

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık: Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı! Kerem Alışık kaç yaşında?

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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