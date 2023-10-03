500 milyon dolarlık lüks tekne! Burcu Güneş Hintli milyarderin özel davetlisi oldu! Samimi halleri gören Işın Karaca’dan yorum gecikmedi

Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren Burcu Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve eşi Madhu'nun özel davetlisi olarak 500 milyon dolarlık lüks teknede sahne aldı. Doğum günü etkinliğinde şarkı söyleyen Burcu Güneş'in teknedeki görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Teknedeki samimi halleri gören Işın Karaca'dan ise yorum gecikmedi. İşte detaylar...