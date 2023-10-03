500 milyon dolarlık lüks tekne! Burcu Güneş Hintli milyarderin özel davetlisi oldu! Samimi halleri gören Işın Karaca’dan yorum gecikmedi

Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren Burcu Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve eşi Madhu'nun özel davetlisi olarak 500 milyon dolarlık lüks teknede sahne aldı. Doğum günü etkinliğinde şarkı söyleyen Burcu Güneş'in teknedeki görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Teknedeki samimi halleri gören Işın Karaca'dan ise yorum gecikmedi. İşte detaylar...
Geniş bir hayran kitlesi bulunan Burcu Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve ailesinin İstanbul'a demir atan lüks teknesine özel davetli oldu.
Ravi Ruia'nın eşi Madhu'nun doğum günü etkinliğinde yer alan ünlü isim, peş peşe sevilen şarkılarını söyledi.
500 MİLYON DOLARLIK TEKNE
Hintli milyarder Ravi Ruia geçen yıl Bodrum ve Göcek koylarına yatıyla geldi. Koyları gezdikten sonra İstanbul'a gelen aile, Madhu'nun yaş günü partisine ünlü şarkıcı Burcu Güneş'i davet etti.