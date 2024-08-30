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2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu

2 yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın eylül ayı ortasında evleneceği ortaya çıktı. Çiftin bir süre önce de evlerini seçip dekorasyonunu yaptığı anlaşıldı.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 07:04
2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu 1

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yaklaşık 2 yıl önce romantik şarkıların bağıra çağıra söylendiği Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını gün yüzüne çıkardı.

2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu 2

O günden beri aşklarını kendi hallerinde tatlı tatlı yaşamaya devam eden çiftten Yıldırım, 6 Ağustos'ta İngiltere'de Deniz'e evlilik teklifi yaptı.

2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu 3

'ERTELENDİ' DEDİRTTİLER
Deniz'in verdiği röportajda "Biz öyle insanlar değiliz, neden tarih konuşalım? Şu an akışında yaşıyoruz Kaan'la" demesi "nikah ertelendi" yorumlarını beraberinde getirdi.

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