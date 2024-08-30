2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu

2 yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın eylül ayı ortasında evleneceği ortaya çıktı. Çiftin bir süre önce de evlerini seçip dekorasyonunu yaptığı anlaşıldı.
Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yaklaşık 2 yıl önce romantik şarkıların bağıra çağıra söylendiği Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını gün yüzüne çıkardı.
O günden beri aşklarını kendi hallerinde tatlı tatlı yaşamaya devam eden çiftten Yıldırım, 6 Ağustos'ta İngiltere'de Deniz'e evlilik teklifi yaptı.
'ERTELENDİ' DEDİRTTİLER
Deniz'in verdiği röportajda "Biz öyle insanlar değiliz, neden tarih konuşalım? Şu an akışında yaşıyoruz Kaan'la" demesi "nikah ertelendi" yorumlarını beraberinde getirdi.