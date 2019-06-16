Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şok etti! İşte Necati Şaşmaz'ın gurur duyduğu o an...
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle sevilen oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz'dan babalar günü hediyesini aldı! Anaokulundan mezun olan Ali Nadir Şaşmaz, babasına duygu dolu anlar yaşattı! Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Şaşmaz'ın oğlunu görenler ise şok oldu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın büyük oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları...
Bir döneme Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile damgasını vuran Necati Şaşmaz'ın oğlu anaokulundan mezun oldu. Son dönemlerde herhangi bir projede yer almayan Necati Şaşmaz'ın büyük oğlunun mezuniyet fotoğrafını görenler ise şok oldu. İşte Necati Şaşmaz'ın büyük oğlu Ali Nadir ile diğer ünlü isimlerin çocukları!