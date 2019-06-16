Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şok etti! İşte Necati Şaşmaz'ın gurur duyduğu o an...

Bir döneme Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile damgasını vuran Necati Şaşmaz'ın oğlu anaokulundan mezun oldu. Son dönemlerde herhangi bir projede yer almayan Necati Şaşmaz'ın büyük oğlunun mezuniyet fotoğrafını görenler ise şok oldu. İşte Necati Şaşmaz'ın büyük oğlu Ali Nadir ile diğer ünlü isimlerin çocukları!