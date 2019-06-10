Kemal Sunal filmleri: Efsane film Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram Hüsnü Yıldız kimdir? Görenler çok şaşırdı

Kemal Sunal filmleri: Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram kimdir? Görenler çok şaşırdı Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu rolünü canlandıran "Ya buba ders çalışıyom!" repliğiyle hatırladığımız İbraam, şimdi ne iş yapıyor, nasıl görünüyor dersiniz? 1976 Zeki Ökten yönetmenliğinde çekilen Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbraam rolüyle tanıdığımız Hüsnü Yıldız, gerçek hayatta da filmin geçtiği apartman görevlisinin oğluydu. En sevilen Kemal Sunal filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı, oyuncu kadrosu ve mizah dolu sahneleri ile hafızalarda yer edinen filmlerin başında geliyor. Kemal Sunal'ın Kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde Seyyid'in oğlu İbram'da dikkat çeken karakterlerin başında geliyor.

10.06.2019 17:36 - Son Güncelleme: 10.06.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





