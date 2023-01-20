A,0, B, AB kan grubuna göre beslenme listesi! Yıllardır zayıflayamayanlar meğer... Bu kan grubundakilerin daha çok et yemesi gerekiyor!

Kan grubuna göre beslenme listesi kişinin vücudunun ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya konur. Bu diyet programına göre; kan grubu, hangi yiyeceklerin vücut için en iyi olduğunu ve hangi yiyeceklerin vücuda zarar verebileceğine karar verebilir. Uzmanlar, kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceğini, sindirim sitemi rahatsızlıklarının ortadan kalkacağını ve kilo vermenin kolaylaşacağını söylüyor. İşte kan grubuna göre beslenme listesi...