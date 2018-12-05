Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? (Enerji veren yiyecekler ve içecekler)
Tüm gün eve gidip uyumanın hayalini mi kuruyorsunuz? Toplu taşıma araçlarında sadece uyuyor musunuz? Enerjiniz daimi olarak düşük mü? Bu durum bir takım problemlerin göstergesi olabilir. Ayrıca bu tür durumlardan kurtulmak sizin elinizde olabilir. Nasıl mı? Tabi ki tükettiğiniz yiyeceklerle ve içeceklerle. Sizi gün boyu zinde tutacak gıdaları tükettiğiniz vakit, bünyenizi desteklemiş olacaksınız. Söylemesi kolay ama zinde tutan besinler neler peki? İşte sizi günboyu zinde tutacak, enerji veren besinler.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 17:32:27 Güncelleme: 17:50:22
TÜM GÜN ENERJİK OLMAK HERKESİN HAYALİ
Sabahları güne enerjisiz ve yorgun mu başlıyorsunuz? Toplu taşımayı uyku yeri olarak görenlerden misiniz? Gün içerisinde enerji düşüklüğünüz devam ediyor mu? İ
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre gün boyu zinde kalmamızın en önemli sırrı tükettiğimiz besinlerden de geçiyor. Peki, gün boyu zinde kalmamızı sağlayacak olan besinler hangileri? İşte Harvardlı araştırmacılara göre gün boyu zinde ve dinç kalmamızı sağlayacak o besinler…
Gün içerisinde tükettiğimiz kahve miktarı azaltılmalı.
Yapılan araştırmalara göre, bir çeyrek fincan kahvenin etkisi büyük fincanlardakinden etkili.
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