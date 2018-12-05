Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? (Enerji veren yiyecekler ve içecekler)

TÜM GÜN ENERJİK OLMAK HERKESİN HAYALİ

Sabahları güne enerjisiz ve yorgun mu başlıyorsunuz? Toplu taşımayı uyku yeri olarak görenlerden misiniz? Gün içerisinde enerji düşüklüğünüz devam ediyor mu? İ

Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre gün boyu zinde kalmamızın en önemli sırrı tükettiğimiz besinlerden de geçiyor. Peki, gün boyu zinde kalmamızı sağlayacak olan besinler hangileri? İşte Harvardlı araştırmacılara göre gün boyu zinde ve dinç kalmamızı sağlayacak o besinler…

Gün içerisinde tükettiğimiz kahve miktarı azaltılmalı.

Yapılan araştırmalara göre, bir çeyrek fincan kahvenin etkisi büyük fincanlardakinden etkili.