IQ'yu artıran tüyolar!

Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı yayınlandı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 17:59:20 Güncelleme: 18:32:39
IQyu artıran tüyolar!

Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı yayınlandı.

IQyu artıran tüyolar!

Artık beynimizin nasıl bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Bu gücü kullanmakla ilgili onlarca öğreti ve bilimsel veri var elimizde.

IQyu artıran tüyolar!

Şimdi sizinle beyin gücünüzü artırmaya yönelik basit bir program paylaşacağız.

IQyu artıran tüyolar!

Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı yayınlandı.

IQyu artıran tüyolar!

Programa katılan 100 kişinin IQ'larında, yüzde 40 oranına varan artış görüldü.

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