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Yüzdeki gizli tehlike: Ölüm üçgeni! Sivilcesini sıkanlar yandı!

Sivilceler, ciltteki en rahatsız edici sorunlardan biri olabilir, ve çoğu insan anlık bir rahatlama için onları patlatmayı tercih eder. Ancak, bu basit gibi görünen hareketin cilt sağlığınız üzerindeki etkileri düşündüğünüzden çok daha büyük olabilir. Peki sivilce patlatmanın doğru yolu nedir? Dr. Mamina Turegano, cilt sağlığınızı koruyarak bu işlemi nasıl güvenle yapabileceğinizi adım adım anlatıyor.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:45
Yüzdeki gizli tehlike: Ölüm üçgeni! Sivilcesini sıkanlar yandı!

Sivilceler, estetik açıdan rahatsızlık verebilen ve çoğu zaman görünüşüyle insanı etkileyebilen cilt problemleri arasında yer alır. Pek çok insan, sivilceleri patlatmanın anlık bir çözüm olabileceğini düşünse de uzmanlar, bu davranışın cilt sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Ancak yine de sivilcelerini patlatmayı tercih edenler için doğru bir yöntem bulunuyor.

Yüzdeki gizli tehlike: Ölüm üçgeni! Sivilcesini sıkanlar yandı!

Sivilceyi Patlatmadan Önce İlk Adım: Doğru Ürün Seçimi

Dermatolog Dr. Mamina Turegano, bu işlemi nasıl en güvenli şekilde yapabileceğimizi adım adım açıkladı. Dr. Turegano, sivilce patlatmaya başlamadan önce, ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacak bir tedavi ürünü ya da sivilce bandı kullanmanın önemli olduğunu belirtiyor. Eczanelerde kolayca bulabileceğiniz bu ürünler sivilcenin iyileşme sürecine katkı sağlar ve patlatmaya ihtiyaç duyma olasılığını azaltır.

Eğer sivilce beyaz başını vermeye başlamışsa ve patlatma ihtiyacı doğmuşsa, o zaman temizlik ve sterilizasyon işlemleriyle devam etmek gerekir.

Yüzdeki gizli tehlike: Ölüm üçgeni! Sivilcesini sıkanlar yandı!

Adım Adım Sivilce Patlatma: Temizlik, İğne ve Hafif Baskı

İlk olarak ellerinizi ve sivilcenin çevresini alkolle sterilize etmeniz gerektiğini vurgulayan Dr. Turegano, hijyenin en önemli unsur olduğunu belirtiyor. Sonrasında, çok ince bir iğneye sahip diyabetik lancet kullanarak, sivilcenin başına dikkatlice bir delik açmak gerekir. Bu, sivilcenin patlamasını sağlayacak ancak aşırı zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

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