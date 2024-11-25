Yüzdeki gizli tehlike: Ölüm üçgeni! Sivilcesini sıkanlar yandı!

Sivilceler, estetik açıdan rahatsızlık verebilen ve çoğu zaman görünüşüyle insanı etkileyebilen cilt problemleri arasında yer alır. Pek çok insan, sivilceleri patlatmanın anlık bir çözüm olabileceğini düşünse de uzmanlar, bu davranışın cilt sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Ancak yine de sivilcelerini patlatmayı tercih edenler için doğru bir yöntem bulunuyor.

Sivilceyi Patlatmadan Önce İlk Adım: Doğru Ürün Seçimi

Dermatolog Dr. Mamina Turegano, bu işlemi nasıl en güvenli şekilde yapabileceğimizi adım adım açıkladı. Dr. Turegano, sivilce patlatmaya başlamadan önce, ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacak bir tedavi ürünü ya da sivilce bandı kullanmanın önemli olduğunu belirtiyor. Eczanelerde kolayca bulabileceğiniz bu ürünler sivilcenin iyileşme sürecine katkı sağlar ve patlatmaya ihtiyaç duyma olasılığını azaltır.

Eğer sivilce beyaz başını vermeye başlamışsa ve patlatma ihtiyacı doğmuşsa, o zaman temizlik ve sterilizasyon işlemleriyle devam etmek gerekir.