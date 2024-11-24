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Demans ve Alzheimer'ı 10 yıl önce tespit etmek mümkün! Bu belirtilere dikkat edin

Koku alma duyusunun kaybolması çoğu zaman göz ardı edilen bir durumdur. Ancak uzmanlar bu kaybın demansın erken belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. Koku kaybı, özellikle Alzheimer ve diğer demans türlerinin belirtisi olarak öne çıkıyor ve bu durum hastalığın ilerlemesiyle birlikte daha belirgin hale geliyor.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 11:45 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 11:45
Demans ve Alzheimer’ı 10 yıl önce tespit etmek mümkün! Bu belirtilere dikkat edin

Koku alma duyusunda yaşadığınız en küçük değişiklik çok daha büyük bir sağlık sorununa işaret edebilir. Alzheimer ve diğer demans türlerinin erken belirtilerinden biri olan koku kaybını ihmal etmeyin. Uzmanlar bu belirtiyi fark etmenin hastalığın ilerlemeden önce tespit edilmesinde hayati bir rol oynadığını vurguluyor.

Demans ve Alzheimer’ı 10 yıl önce tespit etmek mümkün! Bu belirtilere dikkat edin

Anosmi: Erken Dönem Demansın İpuçlarını Verebilir

Demansla ilişkilendirilen koku kaybı genellikle hastalığın başlangıç aşamalarında fark edilebilen bir belirti olarak karşımıza çıkıyor. Virginia'lı nörolog Dr. Fouzia Siddiqui, koku tanımlamasının Alzheimer hastalığının gelişimini tahmin etmekte önemli bir araç olduğuna işaret ediyor. Araştırmalar koku kaybı ile demans riski arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Uzmanlar şampuan gibi tanıdık kokuları koklayamamanın, bu riskin erken belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor.

Demans ve Alzheimer’ı 10 yıl önce tespit etmek mümkün! Bu belirtilere dikkat edin

Lewy Vücutlu Demans ve Koku Kaybı Arasındaki Bağlantı

Alzheimer hastalığı dışında Lewy vücutlu demans gibi diğer demans türleri de koku kaybını bir ön belirti olarak gösterebiliyor. Lewy vücutlu demansın Alzheimer'dan sonra ikinci en yaygın demans türü olduğu biliniyor ve bu hastalıkta koku kaybı diğer belirtilerden çok önce bazen on yıl kadar erken ortaya çıkabiliyor.

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