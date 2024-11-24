Demans ve Alzheimer’ı 10 yıl önce tespit etmek mümkün! Bu belirtilere dikkat edin

Koku alma duyusunda yaşadığınız en küçük değişiklik çok daha büyük bir sağlık sorununa işaret edebilir. Alzheimer ve diğer demans türlerinin erken belirtilerinden biri olan koku kaybını ihmal etmeyin. Uzmanlar bu belirtiyi fark etmenin hastalığın ilerlemeden önce tespit edilmesinde hayati bir rol oynadığını vurguluyor.

Anosmi: Erken Dönem Demansın İpuçlarını Verebilir Demansla ilişkilendirilen koku kaybı genellikle hastalığın başlangıç aşamalarında fark edilebilen bir belirti olarak karşımıza çıkıyor. Virginia'lı nörolog Dr. Fouzia Siddiqui, koku tanımlamasının Alzheimer hastalığının gelişimini tahmin etmekte önemli bir araç olduğuna işaret ediyor. Araştırmalar koku kaybı ile demans riski arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Uzmanlar şampuan gibi tanıdık kokuları koklayamamanın, bu riskin erken belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor.