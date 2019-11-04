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Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte çatlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Kalorisiz yiyecek ne yazık ki yok... Dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Başta da dediğimi gibi kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak besinler...

04.11.2019 14:18 - Son Güncelleme: 04.11.2019 14:26
Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte çatlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Pırasa

100 gramı 60 kalori olan pırasa, aslında soğan ailesindendir. Zeytinyağlı yemeği, sağlıklı beslenmeye çalışan insanlar tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte çatlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Mantar

Mantarın içerisinde birçok önemli besin vardır. Hatta vejetaryenler ve veganlar et yerine mantar tüketir. 70 gramında 15 kalori vardır.

Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte çatlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Havuç

Havuç beta-karoten bakımından zengin olduğu için, vücuda bolca A vitamini sağlar. Bu yüzden de göze iyi geldiği düşünülür. 128 gramında 53 kalori vardır.

Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte çatlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Kabak

124 gramında 18 kalori olan kabak, özellikle son yıllarda çıkan yeni mutfak aletleriyle, "kabak spagetti" adı altında, daha düşük kalorili beslenmek isteyen insanlar tarafından bolca tüketilmeye başlamıştır.

Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte çatlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Elma

125 gram elma 57 kaloridir. İçerisinde bolca lif bulunmaktadır. Vücudunuz aldığınız bu kaloriyi de yakmak için çaba harcayacağından dolayı aslında söylediğimizden daha az kalori almış oluyorsunuz!

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