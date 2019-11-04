Safranın bir faydası daha ortaya çıktı! Kırmızı altın dünyanın en pahalı bitkisi...

Mutluluk iksiri: 'Safran' UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan safran bitkisi; dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi; kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelirken, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor. Safran hakkında yapılan yeni araştırmalar, safranın yeni faydalarını gün yüzüne çıkardı. Safran nedir, faydaları nelerdir?

04.11.2019 17:07 - Son Güncelleme: 04.11.2019 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





