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Cep telefonundan bulaşan hastalıklar hangileri? WhatsApppitis, hikikomori, fenomeni, selfitis...

Tekoolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte bir çok yeni hastalıkta hayatımızın bir parçası oldu. Milyonlarca insanın ellerinde düşürmedikleri akıllı telefonların meydana getirdiği bir birinde ilginç hastalıkların isimlerini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o hastalıklar. Akıllı telefonların hayatımıza girmesi yeni hastalıkları da beraberinde getirdi.Hemen hepimiz elimize telefon aldıktan sonra bu hastalıklara yakalanmaktan kurtulamıyoruz.

27.10.2019 13:56 - Son Güncelleme: 27.10.2019 13:56
Cep telefonundan bulaşan hastalıklar hangileri? WhatsApppitis, hikikomori, fenomeni, selfitis...

Teknolojinin gelişmesi akıllar telefonların hayatımıza girmesi bir çok isminin duymadığımız hastalıkları da beraberinde getirdi.

Cep telefonundan bulaşan hastalıklar hangileri? WhatsApppitis, hikikomori, fenomeni, selfitis...

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi yeni hastalıkları da beraberinde getirdi.Hemen hepimiz elimize telefon aldıktan sonra bu hastalıklara yakalanmaktan kurtulamıyoruz.

Cep telefonundan bulaşan hastalıklar hangileri? WhatsApppitis, hikikomori, fenomeni, selfitis...

WhatsApppitis, hikikomori fenomeni, selfitis, plagomani, siberhondrik, crackberry bunlardan bazıları olurken gelin bu hastalıkların ne olduğuna hep beraber bakalım.

Cep telefonundan bulaşan hastalıklar hangileri? WhatsApppitis, hikikomori, fenomeni, selfitis...

Nomofobi: 'No mobile phone'un kısaltması. Yani telefondan ayrı kalma hastalığı.

Cep telefonundan bulaşan hastalıklar hangileri? WhatsApppitis, hikikomori, fenomeni, selfitis...

Google stalker: Yakın çevresini arama hastalığı.Siberhondrik: Hastalığını internette teşhis etme hastalığı.

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