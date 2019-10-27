Cep telefonundan bulaşan hastalıklar hangileri? WhatsApppitis, hikikomori, fenomeni, selfitis...

Tekoolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte bir çok yeni hastalıkta hayatımızın bir parçası oldu. Milyonlarca insanın ellerinde düşürmedikleri akıllı telefonların meydana getirdiği bir birinde ilginç hastalıkların isimlerini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o hastalıklar. Akıllı telefonların hayatımıza girmesi yeni hastalıkları da beraberinde getirdi.Hemen hepimiz elimize telefon aldıktan sonra bu hastalıklara yakalanmaktan kurtulamıyoruz.

27.10.2019 13:56 - Son Güncelleme: 27.10.2019 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





