Canan Karatay da onu işaret ediyor! Bir tutamı bile işe yarıyor! 1 kilo bile vermek istiyorsanız tüketmeniz şart!
Chia tohumu, günümüzde sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve kilo vermek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri haline gelmiştir. Aynı zamanda beslenme uzmanları tarafından da önerilen chia tohumu, son zamanlarda daha yaygın bir şekilde tüketilmeye başlanmıştır. Bu minik tohum, içerisinde barındırdığı faydalı bileşenlerle dikkat çekmektedir.
1 kilo bile vermek istiyorsanız tüketmeniz şart! Çok sayıda besleyici bileşen içeren o tohum vücut için çok faydalı bulunuyor. Verdiği doğal beslenme önerileri ile gündemden düşmeyen Canan Karatay da "İyileştiren yağ" olarak adlandırdığı Omega-3'ü ısrarla tavsiye ediyor. Omega-3 özellikle yağlı balıklarda bulunurken bazı sebzelerde de omega 3 bulunuyor. Omega-3 açısından zengin olan 8 besin arasında o tohum da yer alıyor. İşte detaylar...
Chia tohumu vücudun ihtiyacı olan pek şok bileşeni içerisinde barındırıyor. Yağ, karbonhidrad, protein, omega 3, omega 6, kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, doymamış yağ asitleri, antioksidanlar ve florür bulunduran chia tohumunun beslenme ve diyet listelerinde oldukça işlevselliği bulunuyor. -
CHİA TOHUMU, KRONİK HASTALIKLARA İYİ GELİYOR
Zengin bir içeriğe sahip olan chia tohumu, sağlıklı bir hayatın anahtarını oluşturuyor. Şimdilerde salatalarda dahi tüketilen chia tohumu temelde kolesterolün kontrol altında tutulmasını sağlıyor.
Kan basıncını da düzenleyen chia tohumu, yüksek tansiyon riskini indirdiği için kalp ve damar hastalıklarına da çok iyi geliyor. Chia tohumunun faydalarından biri de doğal bir kan şekeri düzenleyicisi olması oluyor. Bu nedenle tip 2 diyabet hastaları için önerilen chia tohumu, şekerin ortaya çıkardığı baş ağrısı ve halsizlik gibi semptomları de geçiriyor.
CHİA TOHUMU YAĞ YAKTIRIRKEN, KAS YAPTIRIYOR
Yüksek besin değerleri bulunan chia tohumu, son zamanlarda diyet listelerinin gözbebeği haline gelmiş bulunuyor. Özellikle tokluk hissi oluşturması ve yağ oranının az olmasıyla uzmanların diyet yapanlara ve sporculara önerdiği chia tohumu, acıkma süresini uzatıyor.