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Yıllarca onu sebze olarak bilmiştik! Gerçek öyle değilmiş... Bildiklerinizi unutun

Yıllarca onu sebze olarak bilmiştik! Gerçek öyle değilmiş... Bildiklerinizi unutun... Bu bağlamda taze bir şey öğrenmeye hazır mısınız? Bunca zamandır mutfağımıza sebze diye soktuğumuz pek çok besin, bizleri göz göre göre kandırmış. Nasıl mı? İşte duyanların bir yaşına daha girdiği o gerçek. Birazdan bildiklerinizi unutacaksınız. Kabağı nasıl bilirdiniz? Özellikle diyetlerin vazgeçilmezi olan bir sebze. Yani bu demek oluyor ki kabağı yanlış tanıdınız. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda çekirdeği olan besinler meyve, kök olanlar ise sebze olarak tanımlandı.

29.11.2019 11:20 - Son Güncelleme: 29.11.2019 11:25
Biz onu bunca yıl sebze sandık ama... Öğrenenler şoka girdi

Birazdan bildiklerinizi unutacaksınız. Kabağı nasıl bilirdiniz? Özellikle diyetlerin vazgeçilmezi olan bir sebze. Yani bu demek oluyor ki kabağı yanlış tanıdınız. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda çekirdeği olan besinler meyve, kök olanlar ise sebze olarak tanımlandı. Şimdi, bu duruma göre tanımlamaları baştan yapacağız. İşte meyve sınıfına giren sebze sandığımız meyveler;

Kabak

Biz onu bunca yıl sebze sandık ama... Öğrenenler şoka girdi

Bamya

Biz onu bunca yıl sebze sandık ama... Öğrenenler şoka girdi

Zeytin

Biz onu bunca yıl sebze sandık ama... Öğrenenler şoka girdi

Domates

Biz onu bunca yıl sebze sandık ama... Öğrenenler şoka girdi

Patlıcan

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