Yetkililerden kritik koronavirüs uyarısı: HES uygulamasından hemen ihbar edin!
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kriterlerinin ardından çok yüksek riskli iller dışında 4 ay sonra yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler değişebilir. İşte bu yüzden herkesin kurallara uyması gerekiyor. Öte yandan uzmanlardan mavi renk kategorisindeki illerle ilgili bir uyarı geldi. Peki koronavirüse ilişkin kurallara uymayanlar hakkında ne yapılmalı? Hes uygulamasındaki hangi özellik bu durumun önüne geçecek? İşte normalleşme sonrası son dakika koronavirüs gelişmeleri ve haberin detayları.
Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar? Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki "ihbar" bölümü ile işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, yetkililere bildirimde bulunulabiliyor.
İhlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında değerlendiriliyor. Ana menüde bulunan "İhbarda Bulun" mönüsünden başlık ya da işletme adı belirtilerek, ihlalin açıklaması ve açık adres belirtiliyor ya da konum paylaşılabiliyor. Hatta ihbara ait fotoğraf da uygulama üzerinden eklenebiliyor.