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Yetkililerden kritik koronavirüs uyarısı: HES uygulamasından hemen ihbar edin!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kriterlerinin ardından çok yüksek riskli iller dışında 4 ay sonra yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler değişebilir. İşte bu yüzden herkesin kurallara uyması gerekiyor. Öte yandan uzmanlardan mavi renk kategorisindeki illerle ilgili bir uyarı geldi. Peki koronavirüse ilişkin kurallara uymayanlar hakkında ne yapılmalı? Hes uygulamasındaki hangi özellik bu durumun önüne geçecek? İşte normalleşme sonrası son dakika koronavirüs gelişmeleri ve haberin detayları.

05.03.2021 08:56 - Son Güncelleme: 05.03.2021 08:56
Yetkililerden kritik koronavirüs uyarısı: HES uygulamasından hemen ihbar edin!

Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.

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Yetkililerden kritik koronavirüs uyarısı: HES uygulamasından hemen ihbar edin!

Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:

Yetkililerden kritik koronavirüs uyarısı: HES uygulamasından hemen ihbar edin!

KURALLARI İHLAL EDENİ BİLDİRİN
Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor. Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim Süreci´nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi.

Yetkililerden kritik koronavirüs uyarısı: HES uygulamasından hemen ihbar edin!

Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar? Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki "ihbar" bölümü ile işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, yetkililere bildirimde bulunulabiliyor.

Yetkililerden kritik koronavirüs uyarısı: HES uygulamasından hemen ihbar edin!

İhlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında değerlendiriliyor. Ana menüde bulunan "İhbarda Bulun" mönüsünden başlık ya da işletme adı belirtilerek, ihlalin açıklaması ve açık adres belirtiliyor ya da konum paylaşılabiliyor. Hatta ihbara ait fotoğraf da uygulama üzerinden eklenebiliyor.

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