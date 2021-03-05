Yetkililerden kritik koronavirüs uyarısı: HES uygulamasından hemen ihbar edin!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kriterlerinin ardından çok yüksek riskli iller dışında 4 ay sonra yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler değişebilir. İşte bu yüzden herkesin kurallara uyması gerekiyor. Öte yandan uzmanlardan mavi renk kategorisindeki illerle ilgili bir uyarı geldi. Peki koronavirüse ilişkin kurallara uymayanlar hakkında ne yapılmalı? Hes uygulamasındaki hangi özellik bu durumun önüne geçecek? İşte normalleşme sonrası son dakika koronavirüs gelişmeleri ve haberin detayları.

05.03.2021 08:56 - Son Güncelleme: 05.03.2021 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





