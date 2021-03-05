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Bunu yiyen yaşlanmıyor gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen kaynağı olan besinler...

Pek çoğumuzun isteğidir hep genç görünüme sahip olmak. Kimisi bunun için estetik müdahalelere başvuruyor. Ancak daimi genç görünümün formülünden biri de yediğimiz besinler. Cildimiz sadece dış görünüşümüzü yansıtmakla kalmıyor, vücudumuzun içinde olup bitenlerin de bir aynası olarak fonksiyon görüyor. Dış dünyanın tüm olumsuz etkenlerine karşı bizi bir zırh gibi koruyor. Sağlığımız ve güzelliğimiz üzerinde böylesine önemli faydaları sağlayan proteinin adı; kolajen. Peki, kolajen doğal yoldan nasıl alınır? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen takviyesi kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

05.03.2021 08:47 - Son Güncelleme: 05.03.2021 08:47
Bunu yiyen yaşlanmıyor gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen kaynağı olan besinler...

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biri. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancak 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor.

Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.

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Bunu yiyen yaşlanmıyor gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen kaynağı olan besinler...

İnsan vücudu, glisin ve prolin adlı iki aminoasidi bir araya getirerek kolajen proteininin öncüsü olan prokolajeni sentezler. Bu sentezin gerçekleştirilmesinde C vitamini de görev yapar. Dolayısıyla yeterli kolajen üretimi için C vitamininin en önemli kaynakları olan taze meyve ve sebzeler yeterli miktarda tüketilmelidir.

Bunu yiyen yaşlanmıyor gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen kaynağı olan besinler...

KOLAJENİN FAYDALARI NELERDİR?

Cilt sağlığını geliştirir, derinin elastikiyetini arttırır, cilt kusurlarının önlenmesini ve iyileştirilmesini destekler. Kırışıklık oluşumunu azaltarak yaşlanmayı geciktirir.

Kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

Eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur, eklem iltihaplanmalarını önler.

Bunu yiyen yaşlanmıyor gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen kaynağı olan besinler...

Kas kütlesinin korunması ve arttırılması üzerinde etkilidir.

Saç ve tırnak sağlığını geliştirir.

Yaşlanmanın cilt ve iskelet sistemi üzerindeki etkilerini hafifletir.

Bunu yiyen yaşlanmıyor gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen kaynağı olan besinler...

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Kemiklerde yüksek oranda kolajen bulunduğundan kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik kaybının (osteopeni) önlenmesine katkıda bulunur.

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