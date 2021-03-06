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Bilim insanları tek tek sıraladı aman dikkat! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar dört gün içinde beyne direkt zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

06.03.2021 08:37 - Son Güncelleme: 06.03.2021 08:37
Bilim insanları tek tek sıraladı aman dikkat! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

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Bilim insanları tek tek sıraladı aman dikkat! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Bilim insanları tek tek sıraladı aman dikkat! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Bilim insanları tek tek sıraladı aman dikkat! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Bilim insanları tek tek sıraladı aman dikkat! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

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