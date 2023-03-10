Yeni saç çıkarıyor, dökülmeyi, kepeği, yağı, hacimsizliği alıp atıyor! 1 ayda 10 cm uzatıyor! 7 günde 3 kez yapın RAPUNZELE dönüşün....

Saç dökülmesi neden olur sorusu merak ediliyor. Saç dökülmesinin önlenmesi için yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan tonik tarifi oldukça basit ve uygulaması kolay. Bu toniği haftada 3 kez yapın ve mucizeye şahit olun! Hazırladığınız toniği kullanmaya başladığınızda saç dökülmeniz yaklaşık bir hafta içinde tamamen duracak. İşte yeni saç çıkaran, yağlanmayı önleyen, hacim veren o mucize...