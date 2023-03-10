Eczanede satılsa yeri var... Toksin, yağ, mikrop ne varsa vücuttan kovuyor! Kanı resmen arıtıyor! Damar tıkanıklığı, kalp hastalıkları ondan sorulur!

Kudret narının bilimsel adı; Momordica charantia'dır. Kabakgiller (Cucurbitaceae) ailesinden olan ve tropik ve subtropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Kudret narı kabakgiller familyasına ait bir bitkidir. Son dönemlerde pazar tezgahlarında yerini alan kudret narının faydaları ve nasıl kullanılması gerektiği insanlar tarafından merak ediliyor. İçerisinde bol miktarda antioksidan barındıran kudret narının sağlığı çok çeşitli faydaları meşhur. İşte kudret narı faydaları...