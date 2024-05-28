Yedikçe zayıflatan en sağlıklı ekmek bakın neymiş! Ne kepek ne de tahıl! "On binlerce yıl.."

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Zayıflama ve sağlıklı beslenme konusunda birçok kişi için ilk adımlardan biri ekmek tüketimini azaltmak veya bırakmaktır. Ancak, uzmanlara göre, bu süreçte sık yapılan bir hata var: Sadece "sağlıklı" ekmek türlerine yönelmek.