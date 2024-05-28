Yedikçe zayıflatan en sağlıklı ekmek bakın neymiş! Ne kepek ne de tahıl! "On binlerce yıl.."

Birçok kişi, beyaz ekmek yerine tam buğday veya kepek ekmeği gibi alternatiflerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Ancak, beslenme uzmanları bu konuda uyarıyor: "En sağlıklı ekmek" algısı yanıltıcı olabilir.
Zayıflama ve sağlıklı beslenme konusunda birçok kişi için ilk adımlardan biri ekmek tüketimini azaltmak veya bırakmaktır. Ancak, uzmanlara göre, bu süreçte sık yapılan bir hata var: Sadece "sağlıklı" ekmek türlerine yönelmek.
Ekmeğin Beslenmedeki Rolü ve Zayıflama Üzerine Etkileri
Ekmeğin insanlık tarihindeki önemi tartışılmaz. Beslenme düzeninin temel taşlarından biri olarak kabul edilen ekmek, günümüzde değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte sıkça tartışılan bir gıda haline geldi.