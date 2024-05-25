1 su bardağı... İbn-i Sina'nın 1000 yıllık tüyosu; Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bunda saklı!

Günümüzde birçok kişi daha temiz ve sağlıklı bir cilt için çeşitli cilt bakım önerilerini takip ediyor. Ancak, 'Tıbbın Babası' olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl öncesine dayanan ve modern yöntemlere taş çıkartan güzellik tüyoları hala geçerliliğini koruyor. İbn-i Sina, sadece tıbbi alanda değil, aynı zamanda güzellik ve cilt bakımı konularında da önemli bilgiler sunmuş, doğal ve etkili yöntemlerle sağlıklı bir cilde sahip olmanın yollarını göstermiştir. İşte İbn-i Sina'nın önerileriyle ay gibi parlayan bir cildin sırrı...