Herkes kullanıyor ama yarardan çok zarar var: Masum gözüküyor ölüme götürüyor!

Günümüzde pek çok insan, sağlıklı yaşam ve zindelik yolculuklarında besin takviyelerinden medet umuyor. Ancak, her besin takviyesi eşit derecede faydalı değildir ve bazıları sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir. İşte sağlığınıza yarardan çok zarar verebilecek 5 popüler besin takviyesi ve dikkat etmeniz gerekenler... Aşırı miktarda alınan vitamin A, karaciğer hasarına, kemik zayıflığına ve doğum kusurlarına yol açabilir. Bu nedenle, vitamin A takviyelerini doktor tavsiyesi olmadan kullanmak tehlikeli olabilir.
Günümüzde sağlıklı yaşam ve zindelik hedeflerine ulaşmak isteyen birçok kişi, besin takviyelerini kullanmayı tercih ediyor. Ancak, her besin takviyesi yararlı olmayabilir ve bazıları ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. İşte sağlığınıza yarardan çok zarar verebilecek beş popüler besin takviyesi...
KİLO VERME TAKVİYELERİ 🏃♂️💊
Kilo verme takviyeleri hızlı ve kolay sonuçlar vaat eder, ancak sıklıkla tehlikeli yan etkilerle birlikte gelirler. Bu ürünlerin çoğu, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bitki ve uyarıcıların bir karışımını içerir. Örneğin, efedra içeren ürünler bir zamanlar popülerdi ancak kalp krizi, felç ve hatta ölümle bağlantısı nedeniyle ABD FDA tarafından yasaklandı.
🛑 American Journal of Public Health'de yayınlanan bir araştırma, kilo verme takviyelerinin ciddi karaciğer hasarı riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Yeşil çay ekstresi gibi maddeler büyük miktarlarda alındığında karaciğer için toksik olabilir.
⚠️ Ayrıca, bazı kilo verme hapları beklenmeyen reaksiyonlara ve komplikasyonlara neden olabilecek, listelenmemiş bileşenler içerir.