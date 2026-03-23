KİLO KAYBINDA LİFİN ETKİSİ: SAYILARLA GERÇEKLER
Bardwell'in kliniğindeki bir vaka çalışması, lifin gücünü somut bir şekilde ortaya koyuyor. Rafine karbonhidrat ağırlıklı beslenen bir danışan, sadece baklagil, sebze ve tohum takviyesiyle bir ayda 2,7 kilogram kaybetti.
|Besin Grubu
|Geleneksel Tercih (Düşük Lif)
|Lif Zengini Alternatif (Yüksek Lif)
|Ekmek
|Beyaz Ekmek
|Çekirdekli / Tam Tahıllı Ekmek
|Atıştırmalık
|Cips / Bisküvi
|Patlamış Mısır / Kavrulmuş Nohut
|Makarna
|Beyaz Unlu Makarna
|Mercimek veya Nohut Makarnası
|Pirinç
|Klasik Beyaz Pirinç
|Esmer Pirinç veya Greçka