TANI FAZLALIĞI VE SAYISAL VERİLER
Montreal ve Kopenhag üniversitelerinin verileri, otizm kriterlerinin 50 yıldır sistematik olarak düşürüldüğünü gösteriyor. Bu eğilim, sağlıklı bireylerin bile "hasta" kategorisine dahil edilme riskini doğuruyor.
Gösterge
Durum / Veri
20 Yıllık Teşhis Artışı
%787 (Yaklaşık %800)
Mali Karşılık (İngiltere)
Yıllık 16 Milyar Sterlin ek maliyet
Kritik Eşik
10 yıl içinde tüm nüfusun "otistik" sayılma riski
Cinsiyet Dağılımı
Genç kadınlarda ve ergen kızlarda dramatik artış