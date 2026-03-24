Otizm teşhisleri neden bu kadar arttı?

Otizm tanımının (spektrum) yıllar içinde genişlemesi ve sosyal beceriksizliklerin de bu kapsama dahil edilmesi teşhis sayısını %800 artırmıştır.

Sosyal kaygı otizmle karıştırılabilir mi?

Evet, özellikle genç kadınlarda görülen sosyal çekingenlik ve mükemmeliyetçilik, günümüzde uzmanlar tarafından yanlışlıkla otizm olarak etiketlenebilmektedir.

Spektrum kavramı neden eleştiriliyor?

Çok ağır vakalarla çok hafif sosyal zorlukları aynı kefeye koyduğu için teşhisin tıbbi değerini yitirmesine ve kaynakların yanlış dağılmasına neden olmaktadır.