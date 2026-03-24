Yanlış Otizm teşhisi tedaviyi geciktiriyor

Gelişim psikolojisinin duayen ismi Dame Uta Frith'in son raporuna göre, otizm spektrumu kavramı "çöküş noktasına" geldi. Dr. Max Pemberton, özellikle genç kadınlarda görülen sosyal çekingenliğin otizmle karıştırılmasının, tedavi edilebilir rahatsızlıkların "iyileşemez" olarak etiketlenmesine yol açtığı uyarısında bulunuyor.

Son 20 yılda otizm teşhislerinde yaşanan %787'lik devasa artış, "spektrum" tanımının aşırı genişlemesinden kaynaklanıyor. Uzmanlar, sosyal kaygı yaşayan binlerce kişinin yanlışlıkla otizm etiketi aldığını belirtiyor.

TANI FAZLALIĞI VE SAYISAL VERİLER

Montreal ve Kopenhag üniversitelerinin verileri, otizm kriterlerinin 50 yıldır sistematik olarak düşürüldüğünü gösteriyor. Bu eğilim, sağlıklı bireylerin bile "hasta" kategorisine dahil edilme riskini doğuruyor.

Gösterge

Durum / Veri

20 Yıllık Teşhis Artışı

%787 (Yaklaşık %800)

Mali Karşılık (İngiltere)

Yıllık 16 Milyar Sterlin ek maliyet

Kritik Eşik

10 yıl içinde tüm nüfusun "otistik" sayılma riski

Cinsiyet Dağılımı

Genç kadınlarda ve ergen kızlarda dramatik artış

ETİKETLEME HASTALIĞI MI?

Yapay zekanın veremeyeceği bir perspektifle bakıldığında; modern tıp ve toplumun her türlü "farklılığı" tıbbileştirme eğilimi, aslında bireyleri iyileştirmek yerine onları bir kimliğe hapsetmektedir. Dr. Pemberton'ın vurguladığı "maskeleme" kavramının bilimsel tabanının olmaması, günlük sosyal uyum çabalarımızın bile birer hastalık belirtisi sayılması tehlikesini doğuruyor.

Fotoğraf: .Dr. Pemberton (2026)

İKİ BÜYÜK MAĞDUR

Ağır Otizmliler: Gerçekten konuşamayan ve tam zamanlı bakıma muhtaç bireyler, kaynakların hafif vakalara kaydırılmasıyla görünmezleşiyor.

Kaygı Bozukluğu Olanlar: Terapiyle çözülebilecek sosyal kaygı veya depresyon, "otizm" denilerek kalıcı ve tedavi edilemez bir kadere dönüştürülüyor.

YENİ NESİL TEŞHİSİN ÖZELLİKLERİ

  • Belirsiz Semptomlar: Ağır nörolojik sorunlar yerine; mükemmeliyetçilik, sosyal beceriksizlik ve uyum sağlama zorluğu öne çıkıyor.

  • Yanlış Teşhis Tehlikesi: Sosyal anksiyete, yanlışlıkla otizm olarak tanımlandığında, hastanın iyileşme umudu ve iradesi elinden alınıyor.

  • Maskeleme Efsanesi: Her insanın topluma uyum sağlamak için "maske" taktığı, bunun biyolojik bir bozukluk değil, insani bir refleks olduğu savunuluyor.

❓MERAK EDİLENLER

Otizm teşhisleri neden bu kadar arttı?

Otizm tanımının (spektrum) yıllar içinde genişlemesi ve sosyal beceriksizliklerin de bu kapsama dahil edilmesi teşhis sayısını %800 artırmıştır.

Sosyal kaygı otizmle karıştırılabilir mi?

Evet, özellikle genç kadınlarda görülen sosyal çekingenlik ve mükemmeliyetçilik, günümüzde uzmanlar tarafından yanlışlıkla otizm olarak etiketlenebilmektedir.

Spektrum kavramı neden eleştiriliyor?

Çok ağır vakalarla çok hafif sosyal zorlukları aynı kefeye koyduğu için teşhisin tıbbi değerini yitirmesine ve kaynakların yanlış dağılmasına neden olmaktadır.

Sosyal anksiyete ve otizm arasındaki fark neden önemli?

Sosyal anksiyete terapi ve ilaçla tamamen tedavi edilebilir; otizm ise nörogelişimsel ve kalıcıdır. Yanlış teşhis, tedavi edilebilir bir hastayı "tedavi edilemez" kategorisine sokarak iyileşme şansını yok eder.

"Tanı Kayması" (Diagnostic Creep) nedir?

Bir hastalığın teşhis kriterlerinin zamanla genişletilerek, normal sayılabilecek kişilik özelliklerinin de hastalık kapsamına alınmasıdır. Otizmde bu durum 20 yılda teşhisleri yaklaşık %800 artırmıştır.

SOSYAL İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM ZORLUKLARI

  • Göz Teması Kurmamak: Karşısındaki kişinin gözlerine bakmaktan kaçınmak veya çok kısa süreli bakmak.

  • İsmiyle Çağrıldığında Tepki Vermemek: İşitme problemi olmamasına rağmen adı söylendiğinde bakmamak.

  • Ortak Dikkat Eksikliği: İlgisini çeken bir nesneyi başkasına parmağıyla göstermemek veya bir başkasının gösterdiği yere bakmamak.

  • Konuşma Gecikmesi: Hiç konuşmamak, konuşmaya geç başlamak veya sadece duyduğu kelimeleri tekrarlamak (ekolali).

  • Duygu Paylaşımı Azlığı: Sevincini veya üzüntüsünü başkalarıyla paylaşmakta zorlanmak, yüz ifadelerini anlamlandırmada güçlük çekmek.

SINIRLI VE TEKRARLAYICI DAVRANIŞLAR

  • Tekrarlayıcı Hareketler: Kendi etrafında dönme, el çırpma (kanat çırpar gibi yapma) veya ileri geri sallanma.

  • Rutinlere Bağlılık: Günlük hayattaki değişikliklere (yol güzergahı değişimi, yemek saati kayması vb.) karşı aşırı tepki göstermek.

  • Nesnelere Takıntılı İlgi: Arabaların sadece tekerleklerini döndürmek gibi nesnelerin parçalarına odaklanmak veya dönen nesnelere uzun süre bakmak.

  • Duyusal Hassasiyet: Işığa, sese, dokunmaya veya kokulara karşı aşırı duyarlı ya da çok tepkisiz olmak.

OTİZMİN SEVİYELERİ

Tıbbi teşhislerde otizm, bireyin ihtiyaç duyduğu destek miktarına göre üç seviyeye ayrılır:

SeviyeTanımDestek İhtiyacı
Seviye 1Hafif Otizm (Eskiden Asperger ile ilişkilendirilirdi)Sosyal becerilerde destek gerektirir.
Seviye 2Orta Şiddetli OtizmBelirgin destek gerektirir, kısıtlı ilgi alanları vardır.
Seviye 3Ağır OtizmÇok yoğun destek gerektirir, sınırlı sözel iletişim görülür.
Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Dr. Pemberton'un sosyal medya hesabından alınmıştır.