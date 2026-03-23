KALP SAĞLIĞI VE KANSERLE MÜCADELE
Fasulyenin içindeki çözünür lifler, sindirim sisteminde bir "sünger" görevi görerek kötü kolesterolü (LDL) vücuttan uzaklaştırıyor. Ayrıca, son yıllarda genç yaşlarda artış gösteren kolorektal kanser türlerine karşı da güçlü bir kalkan oluşturuyor.
|Besin Öğesi
|Sağlık Avantajı
|Etki Mekanizması
|Potasyum
|Kalp Ritmi
|Elektriksel sinyalleri düzenler, sodyumu dışarı atar.
|Magnezyum
|Tansiyon
|Kan damarlarını genişletir ve iltihabı azaltır.
|Polifenol
|Hücre Koruması
|Antioksidan etkisiyle oksidatif stresi düşürür.
|Dirençli Nişasta
|Bağırsak Sağlığı
|Yararlı bakterileri besleyerek kolon kanseri riskini azaltır.