Yaylalarda aşı seferberliği başlatıldı! Kapı kapı dolaşıyorlar

. Bunun yanı sıra yatalak ve gelme imkanı olmayanlar için ekiplerimiz kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Her noktada vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yaylalara göç eden vatandaşlarımızın ulaşım imkanları kısıtlı oluyor. Hayvancılık için ya da sıcak havalardan bunalıp yaylalara birçok kişi göç etti. Buralara gelenler genellikle aşı olmayı erteliyorlar. Belli aksaklıklar oluşabiliyor. Bu noktalara kadar aşılama yapmak için geldik" dedi.

