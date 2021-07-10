Yaylalarda aşı seferberliği başlatıldı! Kapı kapı dolaşıyorlar
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor, aşılama hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre halkın daha çok ilgi gösterdiği yaylalarda, aşı seferberliği başlatıldı. Trabzon'un Haçka Yaylası'na çıkan gezici sağlık ekipleri, cami hoparlörlerinden aşı çağrısında bulunup, kapı kapı dolaşarak, aşılama yaptı.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda aşı seferberliği başlattı. Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Haçka Yaylası'na çıkan gezici sağlık ekipleri, cami hoparlörlerinden aşı çağrısında bulundu. Haçkalı Hoca Baba Camii'ne gelenler ise aşılandı. Yayla evlerini dolaşan ekipler de aşılama yaptı.
. Bunun yanı sıra yatalak ve gelme imkanı olmayanlar için ekiplerimiz kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Her noktada vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yaylalara göç eden vatandaşlarımızın ulaşım imkanları kısıtlı oluyor. Hayvancılık için ya da sıcak havalardan bunalıp yaylalara birçok kişi göç etti. Buralara gelenler genellikle aşı olmayı erteliyorlar. Belli aksaklıklar oluşabiliyor. Bu noktalara kadar aşılama yapmak için geldik" dedi.