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Yaylalarda aşı seferberliği başlatıldı! Kapı kapı dolaşıyorlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor, aşılama hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre halkın daha çok ilgi gösterdiği yaylalarda, aşı seferberliği başlatıldı. Trabzon'un Haçka Yaylası'na çıkan gezici sağlık ekipleri, cami hoparlörlerinden aşı çağrısında bulunup, kapı kapı dolaşarak, aşılama yaptı.

10.07.2021 11:09 - Son Güncelleme: 10.07.2021 11:11
Yaylalarda aşı seferberliği başlatıldı! Kapı kapı dolaşıyorlar

Karadeniz Bölgesi'nde yaz aylarında yaylalara göç geleneği, bu yıl da devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle halkın önceki yıllara göre daha çok ilgi gösterdiği yaylalar doldu.

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Yaylalarda aşı seferberliği başlatıldı! Kapı kapı dolaşıyorlar

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda aşı seferberliği başlattı. Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Haçka Yaylası'na çıkan gezici sağlık ekipleri, cami hoparlörlerinden aşı çağrısında bulundu. Haçkalı Hoca Baba Camii'ne gelenler ise aşılandı. Yayla evlerini dolaşan ekipler de aşılama yaptı.

Yaylalarda aşı seferberliği başlatıldı! Kapı kapı dolaşıyorlar

'EKİPLERİMİZ KAPI KAPI DOLAŞIYOR'
Yaylalara göç edenlerin ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Düzköy Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Kara, "Yaylaya göç eden vatandaşlarımıza ulaşabilmek adına yaylalarda gezici mobil ekipler kurduk

Yaylalarda aşı seferberliği başlatıldı! Kapı kapı dolaşıyorlar

. Bunun yanı sıra yatalak ve gelme imkanı olmayanlar için ekiplerimiz kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Her noktada vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yaylalara göç eden vatandaşlarımızın ulaşım imkanları kısıtlı oluyor. Hayvancılık için ya da sıcak havalardan bunalıp yaylalara birçok kişi göç etti. Buralara gelenler genellikle aşı olmayı erteliyorlar. Belli aksaklıklar oluşabiliyor. Bu noktalara kadar aşılama yapmak için geldik" dedi.

Yaylalarda aşı seferberliği başlatıldı! Kapı kapı dolaşıyorlar

'MERKEZE GİTMEK ZORUNDA KALMADIK'
Yaylada yaşayan Mahmut Aktürk ise "Sağlık ocaklarına, hastanelere kadar gitmemize gerek kalmıyor. Devletimiz bu salgından kurtulabilmemiz için kapımıza kadar geldi. Bir daha merkeze gitmek zorunda kalmadık" diye konuştu.