TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! "Bilim insanlarımıza güveniyorum"
Başkan Erdoğan'ın ismini açıkladığı yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllüler aşılanıyor. TURKOVAC gönüllüsü Bahri Çopur, "Bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim" dedi.
24.06.2021 13:00
- Son Güncelleme: 24.06.2021 13:00
Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına hız kesmeden devam ederken, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda gönüllüler 29 merkezde aşılarını olabiliyor.
Bilim insanlarımıza güveniyorum. İnşallah en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Türk milleti imkan verildiği durumlarda en iyi şekilde başarılı olur. Bunu en iyi şekilde ispatlayacağız inşallah. Başından beri takip ediyordum sürekli, o yüzden çok mutluyum. Bizim aşımızı olmalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim yani" şeklinde konuştu.