TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! "Bilim insanlarımıza güveniyorum"

Bilim insanlarımıza güveniyorum. İnşallah en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Türk milleti imkan verildiği durumlarda en iyi şekilde başarılı olur. Bunu en iyi şekilde ispatlayacağız inşallah. Başından beri takip ediyordum sürekli, o yüzden çok mutluyum. Bizim aşımızı olmalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim yani" şeklinde konuştu.