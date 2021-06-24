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TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! "Bilim insanlarımıza güveniyorum"

Başkan Erdoğan'ın ismini açıkladığı yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllüler aşılanıyor. TURKOVAC gönüllüsü Bahri Çopur, "Bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim" dedi.

24.06.2021 13:00 - Son Güncelleme: 24.06.2021 13:00
TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! Bilim insanlarımıza güveniyorum

Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına hız kesmeden devam ederken, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda gönüllüler 29 merkezde aşılarını olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! Bilim insanlarımıza güveniyorum

"BİZİM BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUM, SONUCUN DA MÜKEMMEL OLACAĞINA EMİNİM"
TURKOVAC aşısını sürecin başından beri takip ettiğini ve gönüllülük başvuruları açıldığı an hemen gönüllü olduğunu belirten Faz-3 gönüllüsü Bahri Çopur, "Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan mutlu ve gururluyum.

TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! Bilim insanlarımıza güveniyorum

Bilim insanlarımıza güveniyorum. İnşallah en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Türk milleti imkan verildiği durumlarda en iyi şekilde başarılı olur. Bunu en iyi şekilde ispatlayacağız inşallah. Başından beri takip ediyordum sürekli, o yüzden çok mutluyum. Bizim aşımızı olmalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim yani" şeklinde konuştu.

TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! Bilim insanlarımıza güveniyorum

40 yaşında olduğunu ve kendisine randevu açılmasına rağmen özellikle yerli aşı olan TURKOVAC'ı beklediğini söyleyen Faz-3 gönüllüsü Özkan Akdemir, "TURKOVAC aşısına gönüllü oldum. Tamamen vatanımıza hizmet gibi gördüm, bundan dolayı da mutluyum. Ben bilerek ve isteyerek Türk aşısı olmak istedim.

TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! Bilim insanlarımıza güveniyorum

Biraz da vatanımıza, milletimize hizmet olarak düşündüm. Bu olaydan dolayı da başımıza bir şey gelecekse en azından kendi doktorlarımızın elinden gelmiş olsun. Başkasına kendimi teslim etmek istemedim. Durum böyle" diye konuştu.