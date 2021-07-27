Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Ameliyat tam 8 saat sürdü
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat saat 04.30'da başladı. 8 saat süren ameliyatın ardından basın açıklaması yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan dünyadaki ilk rahim nakli hastası Derya Sert'e göre daha hızlı bir süreç olacağını belirtti.
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Alanya'da yaşayan doğuştan rahim yokluğu yaşayan, 11 yıllık evli ve 5 yıldır nakil bekleyen 31 yaşındaki Havva Erdem'e gerçekleştiriliyor.
Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Bülent Aydınlı, anestezi uzmanı Necmiye Hadimioğlu ve organın bağışlanmasında aileyle görüşme yapan AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu öğretim görevlisi Nilgün Bilal'in de aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatının 4-6 saat sürmesi bekleniyor.
37 yaşında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınlarının bağış yaptığı belirtildi.
İLK NAKİL 2011'DE YAPILMIŞTI
Dünyanın ve Türkiye'nin başarılı ilk kadavradan rahim nakli Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e yapılmış ve Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.
RAHİM NAKLİ OPERASYONU 8 SAAT SÜRDÜ
Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) Havva Erdem'e yapılan Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli operasyonu 8 saatin sonunda tamamlandı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi, ameliyatın ardından basın açıklaması yaptı.