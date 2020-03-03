Yanı başımızdaki koronavirüs tehlikesi! Cep telefonları koronavirüs yayıyor...
Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya geneline çok hızlı bir biçimde yayılan, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip coronavirüs ya da Covid-19, resmi olarak açıklanan bilgilerde doğrultusunda henüz ülkemizde görülmedi. Gencinden, yaşlısına herkesin hayatını tehdit eden koronavirüsten korunmak için maskeler, antibakteriyel jeller oldukça revaçta. Ancak tüm bunları kullanıp korunduğumuzu zannederken, tehlike çok yakınımızda olabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırma akıllı telefon ekranlarının virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan CorOna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Her gün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir.
CORONAVİRÜS İNSANLARA NASIL BULAŞTI?
Pangolin, yeni Corona virüs salgınındaki son halka olabilir. Ama SARS ve MERS salgınlarında olduğu gibi, yarasaların bu ölümcül virüsün ana kaynağı olma ihtimali yüksek. Peki virüs nasıl bulaştı?
Covid-19 adı verilen yeni Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı binleri aştı.Yapılan bir çalışma, nesli tükenmekte olan pangolinlerin; yeni Corona virüs ile yarasalar ve insanlar arasındaki olası bağlantıyı oluşturduğunu ortaya koydu.
Hastalığın çıkışına ilişkin ilk spekülasyonlar deniz ürünleri ve yılanları işaret etse de, Güney Çin Ziraat Üniversitesi, pangolinlerdeki bir virüsün genetik sıralamasının yeni tür Corona virüs ile yüzde 99 örtüştüğünü ortaya çıkardı. Bu da, virüsün insanlara bulaşmadan önce yarasalardan pangolinlere geçmiş olabileceği olasılığını gündeme getiriyor. Soyu tükenmekte olan pangolinler, dünyada yasadışı yollarla en çok pazarlanan hayvanlar arasında bulunuyor.