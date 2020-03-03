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Kemik erimesi (osteoporoz) en çok kadınları tehdit ediyor! Özellikle çok kahve kullananlar...

Özellikle hareketsizliğin artmasıyla kemik erimesi diğer bilinen adıyla osteoporoz çağımızın en çok görülen hastalıklarından biri. Osteoporoz kelime anlamıyla gözenekli kemik anlamına geliyor. Bildiğimiz anlamı ile de kemik erimesi; kemik kütlesindeki azalma ve kemik mikro mimarisindeki bozulma sonucu ortaya çıkan kemik kırılganlığındaki artıştır. Peki kemik erimesinin ilk belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır, nasıl geçer? İşte detaylar...

03.03.2020 11:36 - Son Güncelleme: 03.03.2020 11:48
Kemik erimesi osteoporoz en çok kadınları tehdit ediyor! Özellikle çok kahve kullananlar...

Toplumda kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kadınlarda daha sık görülüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri, ihmal edildiğinde kırıklara neden olan kemik erimesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı.

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Kemik erimesi osteoporoz en çok kadınları tehdit ediyor! Özellikle çok kahve kullananlar...

MENOPOZ SONRASINA DİKKAT!
Kemiklerin, vücut bütünlüğünü ve yapısını koruma, organları koruma, kasların tutunmasını sağlama gibi görevleri bulunuyor. Sürekli kendini yenileyen kemikler, yıllara yenik düşüyor.

Kemik erimesi osteoporoz en çok kadınları tehdit ediyor! Özellikle çok kahve kullananlar...

Kemik yapımı çocuklukta daha fazlayken, yaşın ilerlemesiyle birlikte yapım azalıyor ve yıkım artıyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik kemik yıkımını daha fazla artırıyor. Kemik erimesi daha çok ileri yaşta ve menopoz döneminde görülüyor.

Kemik erimesi osteoporoz en çok kadınları tehdit ediyor! Özellikle çok kahve kullananlar...

DOĞRU BESLENMELİ
Bu hastalıktan korunmak için erken yaşlarda önlem almak gerekiyor. Özellikle kapalı mekan çalışanlarda, gıdalarla yeterli kalsiyum alamayanlarda; kemik problemleri çok daha erken yaşlarda başlıyor. Hastalık, kemik yoğunluğu ölçüm testiyle tespit ediliyor.

Kemik erimesi osteoporoz en çok kadınları tehdit ediyor! Özellikle çok kahve kullananlar...

KAMBURLUĞU HAFİFE ALMAYIN
Menopoza giren tüm kadınlara yapılması gereken kemik yoğunluğu ölçümü testi osteoporoz önleme ve tedavi takibi için de büyük önem taşıyor. 15-20 dakika gibi kısa sürede ve ağrısız yapılan testle, kemik yoğunluğu ölçülüyor.

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