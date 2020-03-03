Kemik erimesi (osteoporoz) en çok kadınları tehdit ediyor! Özellikle çok kahve kullananlar...
Özellikle hareketsizliğin artmasıyla kemik erimesi diğer bilinen adıyla osteoporoz çağımızın en çok görülen hastalıklarından biri. Osteoporoz kelime anlamıyla gözenekli kemik anlamına geliyor. Bildiğimiz anlamı ile de kemik erimesi; kemik kütlesindeki azalma ve kemik mikro mimarisindeki bozulma sonucu ortaya çıkan kemik kırılganlığındaki artıştır. Peki kemik erimesinin ilk belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır, nasıl geçer? İşte detaylar...
03.03.2020 11:36
- Son Güncelleme: 03.03.2020 11:48
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