Kemik erimesi (osteoporoz) en çok kadınları tehdit ediyor! Özellikle çok kahve kullananlar...

KAMBURLUĞU HAFİFE ALMAYIN

Menopoza giren tüm kadınlara yapılması gereken kemik yoğunluğu ölçümü testi osteoporoz önleme ve tedavi takibi için de büyük önem taşıyor. 15-20 dakika gibi kısa sürede ve ağrısız yapılan testle, kemik yoğunluğu ölçülüyor.