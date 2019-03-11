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Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!

Bahar ayları geldi çattı. Yaz her geçen gün biraz daha yaklaşırken özellikle kadınlarda kilo verme çalışmaları da başladı. Kilo vermenizi kolaylaştıracak bazı yiyecekler vardır ve bu sayede çok da zorlanmadan istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz. Peki bu yiyecekler nelerdir?

11.03.2019 12:54 - Son Güncelleme: 11.03.2019 12:58
Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!
Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!

Yediğimiz bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı özelliği vardır. Bu sayede vücut daha fazla kiloyu hızlıca yakabilir. Yağ yakıcı yiyeceklerin neler olduğunu sizler için derledik. Önerilerimizi dikkate alarak bu yaz siz de istediğiniz fiziğe kavuşabileceksiniz.

Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!
Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!

Elma sirkesi

Sabah kalkar kalkmaz aç karnına ılık bir su bardağı içerisine bir miktar elma sirkesi katıp içebilirsiniz. Bu sayede metabolizmanız hız kazanırken tokluk hissi verdiğinden yiyeceklere saldırma ihtiyacı duymazsınız. Yemeklerden önce içmeyi de tercih edebilirsiniz, böylece daha az porsiyon tüketirsiniz.

Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!
Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!

Yumurta

Güne haşlanmış bir yumurta yiyerek başlayabilirsiniz. Bu sayede sabahın erken saatlerinde vücudunuz yağ yakmaya başlayacaktır. Metabolizmanız hızlanırken tok tutma özelliği ile de uzun saatler yemek yemeden durabileceksiniz.

Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!
Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!

Salata

Bolca salata tüketmek mineral ve vitaminler açısından önemlidir. Ayrıca lifli gıdalardan olduğundan sindirime bağırsaklara iyi gelerek metabolizmanızın hızlanmasını sağlar. Yemeklerden önce salata yemeğe başlarsanız daha çabuk doyacak ve yiyeceğiniz ana öğün porsiyonunu küçülteceksiniz.

Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!
Yağ yakıcı yiyecekler ile kolayca kilo verin!

Yoğurt

Özellikle karın yağlarınızdan şikayetçiyseniz yoğurt tüketmek sizin için ideal olacaktır. Kalsiyum açısından oldukça zengin olan yoğur yap yakımını hızlandırır ve açlığınızı bastırır. Yoğurt içerisine biraz pul biber de eklerseniz yağ yakma işlevi çok daha artacaktır.

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