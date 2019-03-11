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Bu besinler beyni geliştiriyor! İşte beyin gelişiminde rol oynayan besinler...

Besin tüketimi, fiziksel gelişimde olduğu gibi zihinsrel gelişimde de oldukça etkili. Bu besinler beyin gelişimi için oldukça faydalı. İşte beyin gelişminde önemli rol oynayan şifa deposu besinler...




11.03.2019 21:07 - Son Güncelleme: 11.03.2019 21:17
Bu besinler beyni geliştiriyor! İşte beyin gelişiminde rol oynayan besinler...

Beyni geliştiren besinler birçok hastalığa şifa olan ilaçlardan daha çok merak ediliyor. İşte beyin gelişiminde önemli rol oynayan besinler.

Bu besinler beyni geliştiriyor! İşte beyin gelişiminde rol oynayan besinler...

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Bu besinler beyni geliştiriyor! İşte beyin gelişiminde rol oynayan besinler...

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Bu besinler beyni geliştiriyor! İşte beyin gelişiminde rol oynayan besinler...

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

Bu besinler beyni geliştiriyor! İşte beyin gelişiminde rol oynayan besinler...

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